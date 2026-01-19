Скидки
Стала известна зарплата Гехи в «Манчестер Сити», только у Холанда больше — Transfermarkt

Комментарии

Зарплата защитника Марка Гехи в «Манчестер Сити» составляет € 18 млн в год. Об этом сообщает специализирующийся на трансферах портал Transfermarkt. Только Эрлинг Холанд зарабатывает в манчестерском клубе больше. Оклад норвежца — € 31,5 млн.

По данным источника, второе место в списке самых высокооплачиваемых игроков «Сити» новичок команды делит с португальским полузащитником Бернарду Силвой. Египтянин Омар Мармуш получает на € 300 тыс. меньше — € 17,7 млн в год.

Фото: Transfermarkt

По данным СМИ, «горожане» заплатили «Кристал Пэлас» за трансфер капитана команды € 23 млн. Контракт англичанина с лондонским клубом подходил к концу летом текущего года.

