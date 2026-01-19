«Он не убийца и не плохой человек». Тренер «ПСЖ» Энрике поддержал Браима Диаса

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поддержал нападающего сборной Марокко Браима Диаса после нереализованного пенальти на 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом (0:1 д. вр.). Игрок пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

«Мы сегодня говорили об этом голе. Все говорят о Браиме. Но я помню Зидана, который является футбольным богом. Он сделал это [пробил «паненкой»] в финале чемпионата мира. Я также помню Серхио Рамоса, который забил пенальти в стиле «паненки» в важном матче. Многие игроки так делают. Когда ты забиваешь такие пенальти, все аплодируют и никто ничего не говорит. А когда ты промахиваешься, появляется много негативных высказываний об игроке. Он великолепный футболист. Я знаю и тренировал его. Он исключительный игрок и замечательный человек. Происходящее несправедливо. Я понимаю, что с этим трудно смириться. Но это спорт, где нужно показывать, что ты можешь побеждать и проигрывать. Это нормально. Побеждаешь ты или проигрываешь, это не конец света. Самое важное — это ценности, которые ты можешь продемонстрировать молодым. Он не убийца и не плохой человек. Он заслуживает уважения, несмотря на то что сейчас момент давления на него», – приводит слова Энрике AS.