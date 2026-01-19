Скидки
Бывший форвард «Спартака» вошёл в тренерский штаб ульяновской «Волги»

Бывший нападающий московского «Спартака» Эльдар Низамутдинов стал тренером ульяновской «Волги». Экс-футболист вошёл в штаб главного тренера команды Михаила Белова. О заключении контракта со специалистом сообщила пресс-служба ульяновского клуба.

«Основной сферой деятельности Эльдара Фэлэхдиновича, известного по выступлением за ряд клубов, в том числе РПЛ, станет работа с группой атаки. Низамутдинов уже присоединился к команде и провёл первую тренировку.

Приветствуем новоиспечённого специалиста с богатым игровым опытом в жёлто-чёрных рядах!» — говорится в сообщении пресс-службы «Волги» на официальном сайте команды.

