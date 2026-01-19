Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» предложил «Аль-Хилялю» € 23 млн за трансфер полузащитника — Конур

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Аль-Хилялю» по трансферу полузащитника Рубена Невеша, сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Английский клуб предложил за португальского футболиста € 23 млн и надеется, что «Аль-Хиляль» примет это предложение. В случае положительного результата клубу из Манчестера предстоит договориться с самим игроком. Однако игрок чувствует себя комфортно в Саудовской Аравии, а главным вопросом являются финансовые условия. Действующее трудовое соглашение Невеша с «Аль-Хилялем» рассчитано до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника составляет € 25 млн.

