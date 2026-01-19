«Мы находимся на решающем этапе сезона». Луис Энрике — перед матчем со «Спортингом» в ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался перед матчем с лиссабонским «Спортингом» в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игрока пройдёт во вторник, 20 января.

«Мы находимся на решающем этапе сезона. К нам возвращаются игроки, и это лучшее время сезона. Мы должны хорошо подготовиться к встрече и быть сосредоточенными. Это важный момент в Лиге чемпионов, потому что впереди два последних матча. Завтра я ожидаю отличной встречи с таким сильным соперником, как «Спортинг». Они хорошо обороняются. Будет тяжело, как и в матче с «Атлетиком» в Бильбао. Мы знали, насколько сложен наш график. Цель – набрать три очка», – приводит слова Энрике AS.

На данный момент парижский клуб занимает третье место в единой таблице общего этапа Лиги чемпионов с 13 очками. «Спортинг» набрал 10 очков и располагается на 14-й строчке.