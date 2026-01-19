Скидки
Килиан Мбаппе высказался перед матчем с «Монако» в Лиге чемпионов

Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Игра пройдёт во вторник, 20 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас «Монако» не в лучшей форме, но они всегда умеют поддерживать свой уровень. Думаю, нам нужно быть агрессивными и показать, что сегодня наш день. Мы хотим победить, чтобы обеспечить себе место в первой восьмёрке. Это важный матч с высокоуровневым соперником. То, что игра Лиги чемпионов проходит на «Сантьяго Бернабеу», даёт нам преимущество», – приводит слова Мбаппе AS.

На данный момент «сливочные» набрали 12 очков и занимают седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Монако» с девятью очками располагается на 19-й строчке.

