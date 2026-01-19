Скидки
Главная Футбол Новости

«Медиалигой попахивает». Никитин — о предложении Кержакова вызвать его и Дзюбу в сборную

Комментарии

Экс-защитник «Уфы» Алексей Никитин прокомментировал предложение бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова вызвать его вместе с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой в состав сборной России.

«Интересно, но Медиалигой попахивает. Больше какого-то хайпа, а не осознания того, что сборная всегда должна быть на виду и отделена от всего остального. Это было бы интересно, но если какие-то официальные серьёзные матчи, как у нас были с Чили и Перу, то должны вызываться сильнейшие», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось о решении ФИФА переписать гол Андрея Аршавина в товарищеском матче со сборной Германии (2:2) в 2005 году на нападающего Александра Кержакова. Если ФИФА присудит авторство гола Кержакову, экс-нападающий сравняется по числу мячей в истории сборной с форвардом Артёмом Дзюбой — у обоих будет по 31 голу за национальную команду.

