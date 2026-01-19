Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дивеев рассказал, как встретился с Гонду после обмена между «Зенитом» и ЦСКА

Дивеев рассказал, как встретился с Гонду после обмена между «Зенитом» и ЦСКА
Комментарии

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о встрече с аргентинским нападающим ЦСКА Лусиано Гонду. Ранее клубы осуществили обмен форварда на защитника с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.

— 8 января прошёл медобследование с восьми утра до восьми вечера. А потом решили — пока документы по контракту с «Зенитом» не подписаны, можно на несколько дней улететь. Отправился в Абу-Даби немного отдохнуть до сборов, а потом оттуда – в Катар.

Они [ЦСКА] как раз прилетели на сбор, заехал попрощаться с командой, тренерским штабом, выразить благодарность. Хорошая встреча получилась. Посмеялись, поболтали. С Фабио побоксировали (улыбается). Со всеми пожелали друг другу удачи. А на следующий день я уже присоединился к «Зениту».

— С Лусиано случайно не пересеклись?
— Когда ребята из автобуса выходили, глазами встретились, — сказал Дивеев в интервью «Матч ТВ».

Материалы по теме
Плохие новости для Гонду. У аргентинцев в ЦСКА вообще не получается!
Плохие новости для Гонду. У аргентинцев в ЦСКА вообще не получается!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android