Дивеев рассказал, как встретился с Гонду после обмена между «Зенитом» и ЦСКА

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о встрече с аргентинским нападающим ЦСКА Лусиано Гонду. Ранее клубы осуществили обмен форварда на защитника с доплатой со стороны санкт-петербургского клуба.

— 8 января прошёл медобследование с восьми утра до восьми вечера. А потом решили — пока документы по контракту с «Зенитом» не подписаны, можно на несколько дней улететь. Отправился в Абу-Даби немного отдохнуть до сборов, а потом оттуда – в Катар.

Они [ЦСКА] как раз прилетели на сбор, заехал попрощаться с командой, тренерским штабом, выразить благодарность. Хорошая встреча получилась. Посмеялись, поболтали. С Фабио побоксировали (улыбается). Со всеми пожелали друг другу удачи. А на следующий день я уже присоединился к «Зениту».

— С Лусиано случайно не пересеклись?

— Когда ребята из автобуса выходили, глазами встретились, — сказал Дивеев в интервью «Матч ТВ».