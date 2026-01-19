Скидки
Главная Футбол Новости

Тер Штеген перейдёт из «Барселоны» в «Жирону» в ближайшие часы, клубы договорились — Marca

Немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген сменит команду в ближайшие часы. Как сообщает издание Marca, «Барселона» и «Жирона» достигли соглашения об аренде голкипера до 30 июня. Осталось только составить и подписать контракты.

По данным источника, если не возникнут непредвиденные обстоятельства в последнюю минуту, вратарь сможет сыграть за «Жирону» уже в матче 21-го тура Ла Лиги с «Хетафе». Сообщается, что тер Штеген может не получить вызов на встречу «Барселоны» с «Прагой» в Лиге чемпионов УЕФА, чтобы не подвергать риску сделку.

По информации издания, бо́льшую часть зарплаты тер Штегена в период выступления на правах аренды в «Жироне» продолжит платить «Барселона». Это связано с тем, что для нового клуба является неподъёмным его оклад в € 17 млн.

