«Молодые тренеры сегодня не хотят адаптироваться». Антонио Конте — о Хойлунде и «МЮ»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре нападающего Расмуса Хойлунда, намекнув на недостаточную адаптивность бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Некоторые молодые тренеры сегодня высокомерны и не хотят адаптироваться. Они видят, как молодой нападающий испытывает трудности, и вместо того, чтобы тренировать его, обвиняют. Они постоянно жалуются и ругают всех, кроме себя, потому что им всё достаётся на блюдечке с золотой каёмочкой», – приводит слова Конте ESPN.

Рубен Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. При нём датский форвард перешёл в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа. В нынешнем сезоне за «Наполи» 22-летний форвард провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.