Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Молодые тренеры сегодня не хотят адаптироваться». Антонио Конте — о Хойлунде и «МЮ»

«Молодые тренеры сегодня не хотят адаптироваться». Антонио Конте — о Хойлунде и «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался об игре нападающего Расмуса Хойлунда, намекнув на недостаточную адаптивность бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

«Некоторые молодые тренеры сегодня высокомерны и не хотят адаптироваться. Они видят, как молодой нападающий испытывает трудности, и вместо того, чтобы тренировать его, обвиняют. Они постоянно жалуются и ругают всех, кроме себя, потому что им всё достаётся на блюдечке с золотой каёмочкой», – приводит слова Конте ESPN.

Рубен Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. При нём датский форвард перешёл в итальянский клуб на правах аренды с опцией выкупа. В нынешнем сезоне за «Наполи» 22-летний форвард провёл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android