Тер Штеген решил уйти из «Барселоны» из-за действий Флика в матче с «Расингом» — Marca

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген принял окончательное решение о смене клуба из-за действий главного тренера команда Ханс-Дитера Флика. Как сообщает издание Marca, решение специалиста выпустить испанца Жоана Гарсию в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с «Расингом» убедило немецкого вратаря покинуть команду.

По данным источника, выход основного вратаря каталонцев в кубковом турнире убедил тер Штегена, что у него не будет шансов на попадание в стартовый состав в оставшихся встречах сезона, если Гарсия не получит травму.

Сообщается, что немецкий вратарь оповестил клуб о своём желании уйти и попросил договориться об аренде до июня с «Жироной».