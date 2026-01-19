Тер Штеген решил уйти из «Барселоны» из-за действий Флика в матче с «Расингом» — Marca
Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген принял окончательное решение о смене клуба из-за действий главного тренера команда Ханс-Дитера Флика. Как сообщает издание Marca, решение специалиста выпустить испанца Жоана Гарсию в стартовом составе матча 1/8 финала Кубка Испании с «Расингом» убедило немецкого вратаря покинуть команду.
Кубок Испании . 1/8 финала
15 января 2026, четверг. 23:15 МСК
Расинг
Сантандер
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Ф. Торрес – 66' 0:2 Ямаль – 90+5'
По данным источника, выход основного вратаря каталонцев в кубковом турнире убедил тер Штегена, что у него не будет шансов на попадание в стартовый состав в оставшихся встречах сезона, если Гарсия не получит травму.
Сообщается, что немецкий вратарь оповестил клуб о своём желании уйти и попросил договориться об аренде до июня с «Жироной».
