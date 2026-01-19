Сын Дэвида Бекхэма обрушился с критикой на родителей в социальных сетях

Бруклин Бекхэм, старший сын бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвида Бекхэма, обрушился с критикой на родителей в социальных сетях на фоне давней вражды, связанной с чрезмерной медийностью семьи.

26-летний старший сын Дэвида и Виктории опубликовал заявление, в котором говорится, что он не желает примиряться со своей семьёй и впервые в жизни отстаивает свои права.

«Я молчал годами и всячески старался сохранить эти дела в тайне. К сожалению, мои родители и их команда продолжают выносить всё это в прессе, не оставляя мне иного выбора, кроме как говорить за себя и рассказывать правду лишь о некоторых из опубликованных лживых сведений. Я не хочу мириться со своей семьёй. Меня никто не контролирует, я впервые в жизни отстаиваю свои права. Показные публикации в социальных сетях, семейные мероприятия и неискренние отношения были неотъемлемой частью жизни, в которой я родился», — написал Бруклин Бекхэм на своей странице в соцсети.

Он также раскритиковал своего отца, заявив, что приехал в Великобританию на празднование 50-летия Дэвида, но неоднократные просьбы о встрече были бы удовлетворены только при условии, что жена Бруклина, Никола Пельтц, не будет приглашена.

Ранее сообщалось, что Бруклин заблокировал своих родителей в социальных сетях. Причиной стало то, что даже лайки под его постами со стороны родителей провоцировали публичное обсуждение его отношений с женой. Также Бекхэм-младший призвал родителей общаться c ним только через адвокатов.