Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лацио — Комо, результат матча 19 января 2026, счет 0:3, 21-й тур Серии А 2025/2026

«Комо» разгромил «Лацио» в матче 21-го тура Серии А. Нико Пас оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 21-й тур
19 января 2026, понедельник. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 3
Комо
Комо
0:1 Батурина – 2'     0:2 Пас – 24'     0:3 Пас – 49'    

Первый гол забил полузащитник гостей Мартин Батурина в начале встречи на второй минуте. Хавбек Николас Пас увеличил преимущество своей команды в счёте на 24-й минуте. На 35-й минуте Пас не реализовал пенальти. Испанский полузащитник всё же оформил дубль во втором тайме на 49-й минуте.

Таким образом, «Комо» набрал 37 очков в 21 матче и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 49 очками. «Лацио» с 28 очками располагается на девятой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android