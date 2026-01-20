«Комо» разгромил «Лацио» в матче 21-го тура Серии А. Нико Пас оформил дубль

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Комо». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первый гол забил полузащитник гостей Мартин Батурина в начале встречи на второй минуте. Хавбек Николас Пас увеличил преимущество своей команды в счёте на 24-й минуте. На 35-й минуте Пас не реализовал пенальти. Испанский полузащитник всё же оформил дубль во втором тайме на 49-й минуте.

Таким образом, «Комо» набрал 37 очков в 21 матче и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 49 очками. «Лацио» с 28 очками располагается на девятой строчке.