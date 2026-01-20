Результаты матчей 21-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 19 января, завершился 21-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей 21-го тура Серии А:

Пятница, 16 января:

«Пиза» – «Аталанта» – 1:1.

Суббота, 17 января:

«Удинезе» – «Интер» – 0:1;

«Наполи» – «Сассуоло» – 1:0;

«Кальяри» – «Ювентус» – 1:0.

Воскресенье, 18 января:

«Парма» – «Дженоа» – 0:0;

«Болонья» – «Фиорентина» – 1:2;

«Торино» – «Рома» – 0:2;

«Милан» – «Лечче» – 1:0.

Понедельник, 19 января:

«Кремонезе» – «Верона» – 0:0;

«Лацио» – «Комо» – 0:3.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 49 очков. На втором месте расположился «Милан» с 46 очками. На третьей строчке находится «Наполи», у которого 43 очка.