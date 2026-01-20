Клуб АПЛ пытается перехватить Н'Голо Канте у «Фенербахче» — Романо

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях переговоров между «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом» по французскому полузащитнику Н'Голо Канте, а также заявил, что с агентами футболиста связывался клуб английской Премьер-лиги.

«Фенербахче» упорно добивается заключения сделки по Н'Голо Канте с «Аль-Иттихадом». Соглашение с игроком почти готово, осталось только уладить некоторые детали. На этом настаивает «Фенербахче». Почему? Потому что они знают, что какой-то клуб АПЛ в минувшие выходные позвонил агентам Н'Голо Канте.

«Фенербахче» осведомлён, что английские клубы пытаются понять, есть ли какое-то пространство, какой-то способ заключить сделку с Канте. Так что они настаивают и давят на игрока. Соглашение с Канте находится на завершающей стадии. Это может стать большим шагом для французского полузащитника в преддверии чемпионата мира», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.