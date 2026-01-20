Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клуб АПЛ пытается перехватить Н'Голо Канте у «Фенербахче» — Романо

Клуб АПЛ пытается перехватить Н'Голо Канте у «Фенербахче» — Романо
Комментарии

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о деталях переговоров между «Фенербахче» и саудовским «Аль-Иттихадом» по французскому полузащитнику Н'Голо Канте, а также заявил, что с агентами футболиста связывался клуб английской Премьер-лиги.

«Фенербахче» упорно добивается заключения сделки по Н'Голо Канте с «Аль-Иттихадом». Соглашение с игроком почти готово, осталось только уладить некоторые детали. На этом настаивает «Фенербахче». Почему? Потому что они знают, что какой-то клуб АПЛ в минувшие выходные позвонил агентам Н'Голо Канте.

«Фенербахче» осведомлён, что английские клубы пытаются понять, есть ли какое-то пространство, какой-то способ заключить сделку с Канте. Так что они настаивают и давят на игрока. Соглашение с Канте находится на завершающей стадии. Это может стать большим шагом для французского полузащитника в преддверии чемпионата мира», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android