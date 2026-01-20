Скидки
Никлас Фюллькруг забил свой первый гол за «Милан» со сломанным пальцем на ноге

Никлас Фюллькруг забил свой первый гол за «Милан» со сломанным пальцем на ноге
Комментарии

Нападающий «Милана» Никлас Фюллькруг забил свой первый гол за итальянскую команду со сломанным пальцем. Это случилось в матче 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» одержал победу над «Лечче» со счётом (1:0). Мяч, забитый форвардом, оказался победным во встрече.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Фюллькруг – 76'    

«Это не тайна, у меня сломан палец ноги. Мне просто нужно справиться с болью и ситуацией. Я немец. Мы сильны, мы можем терпеть боль. Я могу справиться с этим, я не хочу пропустить ни одного матча с «Миланом», — приводит слова Фюллькруга Sky Sport Italia.

Перед встречей сообщалось, что игрок получил травму. Ожидалось, что на восстановление нужно около двух недель.

Фюллькруг перешёл в «Милан» из «Вест Хэма» 2 января на правах аренды. За итальянский клуб футболист провёл пять матчей (один в стартовом составе) и отметился одним забитым мячом.

Фюллькруг выбыл из строя из-за травмы, сыграв лишь 106 минут за «Милан» — Sky Sport
