Никлас Фюллькруг забил свой первый гол за «Милан» со сломанным пальцем на ноге

Нападающий «Милана» Никлас Фюллькруг забил свой первый гол за итальянскую команду со сломанным пальцем. Это случилось в матче 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» одержал победу над «Лечче» со счётом (1:0). Мяч, забитый форвардом, оказался победным во встрече.

«Это не тайна, у меня сломан палец ноги. Мне просто нужно справиться с болью и ситуацией. Я немец. Мы сильны, мы можем терпеть боль. Я могу справиться с этим, я не хочу пропустить ни одного матча с «Миланом», — приводит слова Фюллькруга Sky Sport Italia.

Перед встречей сообщалось, что игрок получил травму. Ожидалось, что на восстановление нужно около двух недель.

Фюллькруг перешёл в «Милан» из «Вест Хэма» 2 января на правах аренды. За итальянский клуб футболист провёл пять матчей (один в стартовом составе) и отметился одним забитым мячом.