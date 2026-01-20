Фабрицио Романо назвал условия для возможного назначения Юргена Клоппа в «Реал»

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о переговорах между мадридским «Реалом» и бывшим главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Ранее сообщалось, что немецкий специалист является одним из кандидатов на пост в испанском клубе.

«Ничего не происходит. На данный момент «Реал» не связывался с Юргеном Клоппом. Нет никаких переговоров, звонков, контактов, ничего. На данный момент ситуация такова, что «Реал» рассматривает кандидатуры нескольких человек на пост главного тренера. Они действительно ценят Юргена Клоппа, но не собираются идти к нему и пытаться переубедить.

Если Юрген Клопп захочет вернуться к тренерской работе, «Реал» может рассмотреть его кандидатуру в зависимости от того, что будет с Арбелоа в конце сезона. Сейчас в команде Альваро Арбелоа, и у него есть шанс стать главным тренером «Реал» и на будущий сезон.

Но в конечном счёте, если «Реал» решит сменить тренера, летом Клопп может стать одним из кандидатов. Так что «Реал» ждёт, чтобы понять, чего хочет Клопп. Такова позиция клуба, такова его стратегия. Так что на данный момент никаких переговоров нет. Его ценят внутри клуба, но на данный момент это всё», — сказал Романо в выпуске на своём YouTube-канале.