Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты на 8 января, календарь, таблица

Результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В понедельник, 19 января, завершился 22-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 22-го тура АПЛ:

Суббота, 17 января:

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0;
«Сандерленд» — «Кристал Пэлас» — 2:1;
«Ливерпуль» — «Бёрнли» — 1:1;
«Лидс» — «Фулхэм» — 1:0;
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2;
«Челси» — «Брентфорд» — 2:0;
«Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:0.

Воскресенье, 18 января:

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» — 0:0;
«Астон Вилла» — «Эвертон» — 0:1.

Понедельник, 19 января:

«Брайтон» — «Борнмут» — 1:1.

После 22-го тура первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», в активе которого 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 43 набранных очка.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аномалия «Ливерпуля», исторический матч «Юве» и чудо-камбэк Мусиалы. Главное в еврофутболе
Видео
Аномалия «Ливерпуля», исторический матч «Юве» и чудо-камбэк Мусиалы. Главное в еврофутболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android