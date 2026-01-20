Результаты матчей 22-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 19 января, завершился 22-й тур английской Премьер-лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 22-го тура АПЛ:

Суббота, 17 января:

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 2:0;

«Сандерленд» — «Кристал Пэлас» — 2:1;

«Ливерпуль» — «Бёрнли» — 1:1;

«Лидс» — «Фулхэм» — 1:0;

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2;

«Челси» — «Брентфорд» — 2:0;

«Ноттингем Форест» — «Арсенал» — 0:0.

Воскресенье, 18 января:

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл» — 0:0;

«Астон Вилла» — «Эвертон» — 0:1.

Понедельник, 19 января:

«Брайтон» — «Борнмут» — 1:1.

После 22-го тура первое место в чемпионате Англии с 50 очками занимает лондонский «Арсенал». На второй строчке располагается «Манчестер Сити», в активе которого 43 очка. Замыкает тройку лидеров «Астон Вилла», у которой также 43 набранных очка.