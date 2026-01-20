«Барселона» интересуется вратарём «Реала Сосьедад» — MD

«Барселона» интересуется голкипером «Реала Сосьедад» Алексом Ремиро и готова предложить футболисту контракт, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб следит за выступлениями 30-летнего вратаря, считая, что он сможет стать надёжной подменой основному голкиперу Жоану Гарсии. Спортивный директор «Барселоны» Деку неоднократно интересовался ситуацией Ремиро перед подписанием Гарсии летом прошлого года. Сам футболист готов к конкуренции с Гарсией в «Барселоне». Однако сине-гранатовым необходимо решить вопросы с Марком-Андре тер Штегеном и Войцехом Щенсным, которые также находятся в обойме клуба и имеют действующие контракты на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Алекс Ремиро провёл за клуб 20 матчей в испанской Ла Лиге. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

В последней встрече чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу Сосьедад» на выезде со счётом 1:2.