«Барселона» интересуется вратарём «Реала Сосьедад» — MD

«Барселона» интересуется голкипером «Реала Сосьедад» Алексом Ремиро и готова предложить футболисту контракт, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский клуб следит за выступлениями 30-летнего вратаря, считая, что он сможет стать надёжной подменой основному голкиперу Жоану Гарсии. Спортивный директор «Барселоны» Деку неоднократно интересовался ситуацией Ремиро перед подписанием Гарсии летом прошлого года. Сам футболист готов к конкуренции с Гарсией в «Барселоне». Однако сине-гранатовым необходимо решить вопросы с Марком-Андре тер Штегеном и Войцехом Щенсным, которые также находятся в обойме клуба и имеют действующие контракты на следующий сезон.
В нынешнем сезоне Алекс Ремиро провёл за клуб 20 матчей в испанской Ла Лиге. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 14 млн.
В последней встрече чемпионата Испании «Барселона» уступила «Реалу Сосьедад» на выезде со счётом 1:2.
