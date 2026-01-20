Скидки
Брайтон — Борнмут, результат матча 19 января 2026, счёт 1:1, 22-й тур АПЛ 2025/2026

«Брайтон» благодаря голу на 90+1-й минуте ушёл от поражения с «Борнмутом» в матче АПЛ
Комментарии

Завершился заключительный матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Брайтоном» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира (Англия). Игра закончилась результативной ничьей — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
19 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
1 : 1
Борнмут
Борнмут
0:1 Таверньер – 32'     1:1 Костулас – 90+1'    

На 28-й минуте полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 90+1-й минуте нападающий «Брайтона» Харалампос Костулас восстановил равенство в счёте.

«Борнмут» набрал 27-е очко и остался на 15-м месте в турнирной таблице. «Брайтон» с 30 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
