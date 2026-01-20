«Брайтон» благодаря голу на 90+1-й минуте ушёл от поражения с «Борнмутом» в матче АПЛ

Завершился заключительный матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Брайтоном» и «Борнмутом». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пол Тирни из Ланкашира (Англия). Игра закончилась результативной ничьей — 1:1.

На 28-й минуте полузащитник «Борнмута» Маркус Таверньер вывел свою команду вперёд, реализовав пенальти. На 90+1-й минуте нападающий «Брайтона» Харалампос Костулас восстановил равенство в счёте.

«Борнмут» набрал 27-е очко и остался на 15-м месте в турнирной таблице. «Брайтон» с 30 очками располагается на 12-й строчке в чемпионате.