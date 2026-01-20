Скидки
Хуан Мата — об Алькарасе на Australian Open: на него интересно смотреть, очень креативный

Комментарии

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата поделился мыслями о шансах шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира соотечественника Карлоса Алькараса завоевать недостающий титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Он действительно хорош. Я смотрел его вчера. На него интересно смотреть, он очень креативный теннисист. Играет на очень высоком уровне, давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Маты Sportklub.rs.

Мата, в данный момент выступающий в чемпионате Австралии за «Мельбурн Виктори», ранее посетил стартовый матч серба Новака Джоковича на Australian Open — 2026. Хуан наблюдал за игрой из бокса серба.

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
71
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 2
6 		6 6
             
Новак Джокович
4
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
