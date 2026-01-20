Хуан Мата — об Алькарасе на Australian Open: на него интересно смотреть, очень креативный
Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата поделился мыслями о шансах шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира соотечественника Карлоса Алькараса завоевать недостающий титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.
«Он действительно хорош. Я смотрел его вчера. На него интересно смотреть, он очень креативный теннисист. Играет на очень высоком уровне, давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Маты Sportklub.rs.
Мата, в данный момент выступающий в чемпионате Австралии за «Мельбурн Виктори», ранее посетил стартовый матч серба Новака Джоковича на Australian Open — 2026. Хуан наблюдал за игрой из бокса серба.
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 13:40 МСК
71
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|2
|
|6
|6
4
Новак Джокович
Н. Джокович
