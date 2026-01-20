Хуан Мата — об Алькарасе на Australian Open: на него интересно смотреть, очень креативный

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Хуан Мата поделился мыслями о шансах шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема» первой ракетки мира соотечественника Карлоса Алькараса завоевать недостающий титул на Открытом чемпионате Австралии – 2026.

«Он действительно хорош. Я смотрел его вчера. На него интересно смотреть, он очень креативный теннисист. Играет на очень высоком уровне, давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Маты Sportklub.rs.

Мата, в данный момент выступающий в чемпионате Австралии за «Мельбурн Виктори», ранее посетил стартовый матч серба Новака Джоковича на Australian Open — 2026. Хуан наблюдал за игрой из бокса серба.