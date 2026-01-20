Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эльче — Севилья, результат матча 19 января 2026, счёт 2:2, Ла Лига 2025/2026

«Эльче» и «Севилья» не выявили победителя в матче Ла Лиги с четырьмя голами
Комментарии

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Испания — Примера . 20-й тур
19 января 2026, понедельник. 23:00 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 2
Севилья
Севилья
1:0 Фебас – 14'     2:0 Валера – 55'     2:1 Адамс – 75'     2:2 Адамс – 90+2'    

Первый мяч в игре забил полузащитник «Эльче» Алейс Фебас на 14-й минуте. На 55-й минуте нападающий Херман Валера удвоил преимущество хозяев. Акор Адамс сократил разрыв в счёте на 75-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время футболист оформил дубль, реализовав пенальти.

После 20 матчей чемпионата Испании «Эльче» набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 21 очко и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Севилья» в домашнем матче встретится с «Атлетиком» из Бильбао 24 января, а «Эльче» на день раньше на выезде сыграет с «Леванте».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Барселона» в большинстве проиграла «Реалу Сосьедад» в матче 20-го тура Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android