«Эльче» и «Севилья» не выявили победителя в матче Ла Лиги с четырьмя голами

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эльче» и «Севилья». Команды играли на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» (Эльче, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в игре забил полузащитник «Эльче» Алейс Фебас на 14-й минуте. На 55-й минуте нападающий Херман Валера удвоил преимущество хозяев. Акор Адамс сократил разрыв в счёте на 75-й минуте, а в добавленное ко второму тайму время футболист оформил дубль, реализовав пенальти.

После 20 матчей чемпионата Испании «Эльче» набрал 24 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Севилья» заработала 21 очко и располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Севилья» в домашнем матче встретится с «Атлетиком» из Бильбао 24 января, а «Эльче» на день раньше на выезде сыграет с «Леванте».