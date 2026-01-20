Результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

В понедельник, 19 января, завершился 20-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей 20-го тура чемпионата Испании:
16 января, пятница:
«Эспаньол» — «Жирона» — 0:2.
17 января, суббота:
«Реал» — «Леванте» — 2:0;
«Мальорка» — «Атлетик» Бильбао — 3:2;
«Осасуна» — «Овьедо» — 3:2;
«Бетис» — «Вильярреал» — 2:0.
18 января, воскресенье:
«Хетафе» — «Валенсия» — 0:1;
«Атлетико» — «Алавес» — 1:0;
«Сельта» — «Райо Вальекано» — 3:0;
«Реал Сосьедад» — «Барселона» — 2:1.
19 января, понедельник:
«Эльче» — «Севилья» — 2:2.
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков за 20 встреч. Второе место занимает мадридский «Реал», который отстаёт от сине-гранатовых на одно очко.