Радимов выложил фото с побережья Атлантического океана, подписав его фразой из сказки

Экс-футболист «Зенита», ЦСКА и «Динамо» Владислав Радимов опубликовал фотографию в своём телеграм-канале из Марокко с побережья Атлантического океана.

«Не ходите, дети, в Африку гулять...» — подписал фотографию Радимов, добавив эмодзи крокодила.

Отметим, данная фраза является отсылкой на строчку из сказки «Бармалей» Корнея Чуковского. Также данная строчка использовалась в мультфильме «Доктор Айболит» по мотивам произведения Чуковского.

Напомним, Радимов вместе с бывшим футболистом сборной России Андреем Аршавиным посетили финальный матч и встречу за бронзу на Кубке африканских наций, проходившем в Марокко. В решающем матче Сенегал одолел Марокко со счётом 1:0 в дополнительное время, а в игре за третье место в серии послематчевых пенальти Нигерия переиграла Египет (0:0, 4:2 пен.).