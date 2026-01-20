Погребняк дал совет футболистам РПЛ по поводу учебно-тренировочных сборов зимой и летом

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк выложил пост о тренировочных сборах во время своей профессиональной карьеры и дал совет действующим футболистам.

«Поговорим об УТС (учебно-тренировочные сборы. — Прим. «Чемпионата»). В РПЛ есть две паузы на сборы: зимой и летом. Зачастую, день напоминает предыдущий, именно поэтому его называют «день сурка». Но порой хочется немного отвлечься от рутины — элементарно отдохнуть. Вот мои личные рекомендации того, что нужно взять на УТС помимо бутс, конечно. Sony PlayStation и книги.

Да-да, очень банально, но! Играя в «плойку» вы коммуницируете со своими партнёрами по команде, что очень важно для игровых и человеческих взаимоотношений. Ну, а «чтение — вот лучшее учение». Порой, можно что-то подчеркнуть или провести параллель с собой и персонажем из книги. Всем продуктивной работы! И, главное, без травм!» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Павел Погребняк завершил карьеру в 2021 году, сейчас ему 42 года. Последним клубом нападающего был екатеринбургский «Урал». В составе «Зенита» он стал чемпионом России (2007), а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Кроме того, форвард известен по выступлениям за «Тосно», московское «Динамо», «Томь», «Спартак», «Шинник», «Балтику» и «Химки», а также за «Фулхэм», «Рединг» и «Штутгарт» в Европе.

