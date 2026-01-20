Тренер «Монако» высказался о Головине перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о российском полузащитнике Александре Головине перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

«Он важный игрок для нас и для «Монако» в целом. За многие годы он провёл огромное количество матчей. В этом сезоне он получил много игрового времени и смог показать свои качества и характер в командной игре. Он креативный игрок, создающий множество голевых моментов, поэтому будем надеяться, что он сможет поддерживать высокий уровень физической подготовки, потому что нам нужен каждый игрок, и его роль сейчас для нас очень важна», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

Матч между «Монако» и «Реалом» состоится 20 января.