Тренер «Монако» высказался о Головине перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов

Тренер «Монако» высказался о Головине перед матчем с «Реалом» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли высказался о российском полузащитнике Александре Головине перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он важный игрок для нас и для «Монако» в целом. За многие годы он провёл огромное количество матчей. В этом сезоне он получил много игрового времени и смог показать свои качества и характер в командной игре. Он креативный игрок, создающий множество голевых моментов, поэтому будем надеяться, что он сможет поддерживать высокий уровень физической подготовки, потому что нам нужен каждый игрок, и его роль сейчас для нас очень важна», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

Матч между «Монако» и «Реалом» состоится 20 января.

