«Он полуроссиянин». Тренер «Ростова» Онопко — о Джонатане Альбе

Тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о главном тренере команды испанском специалисте Джонатане Альбе.

«Джонатан уже не первый год в России. Он уже почти восемь лет работает в «Ростове». Можно сказать, что он полуроссиянин. Его дети на русском языке говорят даже лучше, чем я. Он уже изучил менталитет. Джонатан хочет, чтобы в команде была хорошая дисциплина и атмосфера — это очень важно. Ребята выполняют все его требования, прислушиваются. Мы доносим до футболистов, что при соблюдении требований по весу и режиму они могут стать лучше», — сказал Онопко в эфире «Матч ТВ».

Альба возглавил «Ростов» после отставки Валерия Карпина в феврале 2025 года. «Ростов» набрал 21 очко за 18 матчей нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

