Артём Довбик перенёс операцию и выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Ромы» Артём Довбик сообщил о том, что ему пришлось лечь на операционный стол. Об этом футболист рассказал в своих соцсетях.
«Травмы — неотъемлемая часть футбола.
Полностью сосредоточен на восстановлении и намерен вернуться ещё сильнее. Благодарю всех за поддержку —она действительно многое значит. До скорой встречи», — написал Довбик.
По предварительной информации, 28-летний форвард сборной Украины выбыл минимум на два месяца из-за разрыва сухожилия бедра.
Повреждение Довбик получил 6 января в матче против «Лечче» (2:0), в котором сумел отличиться забитым мячом.
В текущем сезоне Артём провёл 17 встреч, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.
