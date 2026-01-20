Артём Довбик перенёс операцию и выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Ромы» Артём Довбик сообщил о том, что ему пришлось лечь на операционный стол. Об этом футболист рассказал в своих соцсетях.

«Травмы — неотъемлемая часть футбола.

Полностью сосредоточен на восстановлении и намерен вернуться ещё сильнее. Благодарю всех за поддержку —она действительно многое значит. До скорой встречи», — написал Довбик.

По предварительной информации, 28-летний форвард сборной Украины выбыл минимум на два месяца из-за разрыва сухожилия бедра.

Повреждение Довбик получил 6 января в матче против «Лечче» (2:0), в котором сумел отличиться забитым мячом.

В текущем сезоне Артём провёл 17 встреч, записав на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»