Юрген Клопп сделал заявление относительного своего будущего

Комментарии

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал понять, что в ближайшее время не собирается возвращаться к работе на тренерской скамейке.

«Я понимаю, что способен тренировать футбольную команду, но это вовсе не означает, что я обязан делать это до конца жизни. Мне хотелось попробовать себя в чём-то новом.

Компания Red Bull предложила мне возможность найти подходящую роль, которую мы шаг за шагом формировали совместно. Сейчас я нахожусь в состоянии полного комфорта — меня устраивает то место, где я есть. У меня нет желания быть где-то ещё. Я познакомился с большим количеством людей, которых раньше не знал, посетил множество деловых встреч и даже выучил слова, с которыми раньше не сталкивался.

Это был действительно хороший период. За один год я получил опыт, сопоставимый с пятью годами», — приводит слова Клоппа The Athletic.

На данный момент Клопп занимает пост глобального руководителя футбольного направления в структуре Red Bull.

Клопп расплакался на прощальном мероприятии

