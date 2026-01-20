Чиновники ФИФА были обеспокоены из-за вручения премии мира Дональду Трампу

Внутри ФИФА далеко не все представители организации положительно восприняли решение о вручении премии мира президенту США Дональду Трампу, которое состоялось во время церемонии жеребьёвки чемпионата мира 2026 года.

По данным The Guardian, ссылающегося на источник в структуре ФИФА, ряд чиновников среднего и высшего уровня почувствовали дискомфорт из-за данного шага. Особое недоумение вызвало отсутствие публичных разъяснений относительно критериев, по которым был выбран лауреат. Впоследствии недовольство внутри организации усилилось на фоне внешнеполитических решений Соединённых Штатов, принятых уже после церемонии.

Как отмечает издание, президент ФИФА Джанни Инфантино склонен самостоятельно принимать решения по политически чувствительным вопросам. При этом другие функционеры стараются держаться в стороне от подобных тем, опасаясь возможного ущерба для репутации организации. Источник подчёркивает, что большинство сотрудников ФИФА предпочитают концентрироваться исключительно на спортивной составляющей турниров.

Трамп сгенерировал видео, как играет с Роналду