Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс»

Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс»
Вчера, 19 января, защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, контракт которого принадлежит «Арсеналу», должен был вылететь в Амстердам. Об этом сообщал Sky Sports.

По информации источника, опубликованной вчера днём, украинский футболист находился на финальной стадии оформления перехода в «Аякс» на правах аренды. Ожидалось, что в течение ближайших двух дней он пройдёт медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

На данный момент «Аякс» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Эредивизи, уступая лидеру чемпионата ПСВ 18 очков. В Лиге чемпионов амстердамский клуб потерпел пять поражений в шести встречах общего этапа.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

