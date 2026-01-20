Появилась новая информация по грядущему трансферу Александра Зинченко в «Аякс»

Вчера, 19 января, защитник «Ноттингем Форест» Александр Зинченко, контракт которого принадлежит «Арсеналу», должен был вылететь в Амстердам. Об этом сообщал Sky Sports.

По информации источника, опубликованной вчера днём, украинский футболист находился на финальной стадии оформления перехода в «Аякс» на правах аренды. Ожидалось, что в течение ближайших двух дней он пройдёт медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Зинченко принял участие в 10 матчах, однако результативными действиями не отличился.

На данный момент «Аякс» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Эредивизи, уступая лидеру чемпионата ПСВ 18 очков. В Лиге чемпионов амстердамский клуб потерпел пять поражений в шести встречах общего этапа.

