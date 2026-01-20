Скидки
Кайрат — Клуб Брюгге. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
«Гвардиола и Артета пришли к одному выводу». Журналист — о слабостях Александра Зинченко

Комментарии

Нидерландский журналист и репортер Питер Цварт прокомментировал возможный переход защитника сборной Украины Александра Зинченко в «Аякс».

«Это интересный поворот событий. Клуб отказался от 19-летнего правого бразильского защитника Жоао Педро в пользу 29-летнего украинца, который может играть на позиции левого защитника. На самом деле он больше полузащитник, чем фланговый защитник, и в этой роли особенно силён в атаке.

В обороне у него всегда были уязвимые места. Тем не менее, и Гвардиола, и Артета пришли к одному выводу, что на самом высоком уровне эти слабости не перевешивают его командные качества. При этом его личность и роль в коллективе всегда ценились тренерами.

Почему Алекс не заиграл в аренде? Его в «Ноттингем Форест» привёл первый тренер команды в этом сезоне, Постекоглу, который тоже любит играть с таким типом крайнего защитника.

Но его довольно быстро уволили. Сейчас там главный тренер Шон Дайч, и он делает больший упор на оборонительную игру», — приводит слова Цварта Ajax Showtime.

Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко отправился в Амстердам для прохождения медобследования.

Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

