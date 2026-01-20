Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» не отпустит Фернандеса за € 6 млн. Каталонцы потребуют за трансфер € 10 млн

«Барселона» не отпустит Фернандеса за € 6 млн. Каталонцы потребуют за трансфер € 10 млн
Комментарии

«Барселона» не хочет отпускать полузащитника Дро Фернандеса за € 6 млн. Ранее в прессе появлялась информация, что такую сумму игрок выплатит за расторжение контракта. Каталонцы рассчитывают получить за переход футболиста минимум € 10 млн и будут настаивать на продаже футболиста, а не переходе в статусе свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, почти наверняка 18-летний игрок перейдёт во французский «ПСЖ». Сине-гранатовые надеются оформить переход по примеру Усмана Дембеле, который также стремился разорвать контракт. Тогда парижский клуб выплатил за трансфер нападающего € 50,4 млн.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
У «Спартака» хотят увести звезду, Луис Энрике берёт таланта «Барсы». Трансферы и слухи дня
У «Спартака» хотят увести звезду, Луис Энрике берёт таланта «Барсы». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android