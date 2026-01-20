«Барселона» не отпустит Фернандеса за € 6 млн. Каталонцы потребуют за трансфер € 10 млн

«Барселона» не хочет отпускать полузащитника Дро Фернандеса за € 6 млн. Ранее в прессе появлялась информация, что такую сумму игрок выплатит за расторжение контракта. Каталонцы рассчитывают получить за переход футболиста минимум € 10 млн и будут настаивать на продаже футболиста, а не переходе в статусе свободного агента. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, почти наверняка 18-летний игрок перейдёт во французский «ПСЖ». Сине-гранатовые надеются оформить переход по примеру Усмана Дембеле, который также стремился разорвать контракт. Тогда парижский клуб выплатил за трансфер нападающего € 50,4 млн.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.