«Кайрат» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и бельгийский «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает последнее, 36-е место, в таблице. Бельгийская команда заработала четыре очка и располагается на 31-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».