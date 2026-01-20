Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Кайрат – Брюгге: онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 18:30 мск

«Кайрат» — «Брюгге»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 18:30 мск
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и бельгийский «Брюгге». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 18:30 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После шести туров казахстанский клуб набрал одно очко и занимает последнее, 36-е место, в таблице. Бельгийская команда заработала четыре очка и располагается на 31-й строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
