Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Будё-Глимт — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» намерен выкупить защитника «Манчестер Сити» за € 15 млн

«Интер» намерен выкупить защитника «Манчестер Сити» за € 15 млн
Комментарии

Миланский «Интер» хочет выкупить защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 15 млн, об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, руководство «Интера» не сомневается в решении выкупить Аканджи. Сейчас игрок выступает за миланский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до следующего лета, после чего «Интер» сможет выкупить швейцарца у «Манчестер Сити».

Аканджи перебрался в «Интер» в сентябре 2025 года. С тех пор он сыграл в составе миланцев 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
В «Зенит» вылетел бразилец, топ-сделка у «Сити», уход тер Штегена. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android