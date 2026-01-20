«Интер» намерен выкупить защитника «Манчестер Сити» за € 15 млн

Миланский «Интер» хочет выкупить защитника «Манчестер Сити» Мануэля Аканджи. Сумма потенциальной сделки оценивается в € 15 млн, об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Согласно сведениям источника, руководство «Интера» не сомневается в решении выкупить Аканджи. Сейчас игрок выступает за миланский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до следующего лета, после чего «Интер» сможет выкупить швейцарца у «Манчестер Сити».

Аканджи перебрался в «Интер» в сентябре 2025 года. С тех пор он сыграл в составе миланцев 25 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.