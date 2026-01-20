Мусаев поделился отношением к ужесточению лимита на легионеров

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как относится к ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. Сейчас команды-участники высшего российского дивизиона могут заявлять 13 легионеров и выпускать на поле одновременно восемь из них.

— Какое отношение к лимиту на легионеров и его ужесточению у вас?

— Ну, наверное, не очень хорошие все эти ограничения. Думаю, когда искусственно вырастают зарплаты и потребности в русских игроках… Я не вижу в этом большого плюса. И считаю, условно, Батраков или Кисляк бы и так выиграли, наверное, своё место. Или тот же Черников или Сперцян.

Независимо от наличия или отсутствия лимита. Но такая реальность. Постараемся быть к этому готовы, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».