Главная Футбол Новости

Будё-Глимт — Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча 7-го тура Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 20:45 мск

«Будё-Глимт» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск
Комментарии

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 20:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
После шести туров «Будё-Глимт» набрал три очка и занимает 32-е место в таблице. «Манчестер Сити» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

Календарь матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Будё-Глимт» — «Манчестер Сити». Особый вечер для Никиты Хайкина
«Будё-Глимт» — «Манчестер Сити». Особый вечер для Никиты Хайкина
