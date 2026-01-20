«Будё-Глимт» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 20:45 мск

Сегодня, 20 января, состоится матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся норвежский «Будё-Глимт» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После шести туров «Будё-Глимт» набрал три очка и занимает 32-е место в таблице. «Манчестер Сити» заработал 13 очков и располагается на четвёртой строчке.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем турнира является «ПСЖ».