Орлов — о «Зените»: второе место никто не простит!

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об амбициях санкт-петербургского «Зенита».

«Курс у руководства «Зенита», как я знаю, — они хотят играть в Лиге чемпионов. В Лигу чемпионов можно будет попасть только с первого места. И там всё равно будет такое отборочное сито… Команду держат — контракты, инфраструктура, всё осталось. Второе место никто не простит! Только чемпионство», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» ушёл на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.