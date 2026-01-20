Скидки
Главная Футбол Новости

«Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето — Sport.es

«Барселона» определилась с главной трансферной целью на лето — Sport.es
Комментарии

«Барселона» определила нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса главной трансферной целью на лето 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, каталонский клуб сделает всё возможное для подписания аргентинского форварда в грядущее летнее трансферное окно. При этом сине-гранатовые смогут совершить сделку только в случае соблюдения финансового фейр-плей испанской Ла Лиги. В «Барселоне» видят сходство Альвареса с другим южноамериканским нападающим, Луисом Суаресом, и готовы заплатить такую же сумму за трансфер в размере € 82 млн.

В текущем сезоне Альварес провёл 27 матчей за клуб во всех турнирах, на его счету 11 забитых мячей и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 100 млн.

