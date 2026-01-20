Скидки
Онопко оценил результаты «Ростова» в первой части сезона РПЛ

Комментарии

Тренер «Ростова» Виктор Онопко оценил игру и результаты своей команды в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Южный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Ростовчане набрали 21 очко за 18 матчей.

— Выступили хорошо, но хотелось бы лучше. Мы шли по нарастающей. В начале сезона было не так много очков — хотелось бы больше. Но с каждой игрой прогрессировали. Летом ушёл костяк игроков. Ты не можешь его формировать искусственно. Его создает только команда — тренер в этом не может помочь. Она выталкивает лидеров, каких‑то ребят объединяющих. Для этого потребовалось время. Как по мне, на это требуется полгода. В начале сезона с «Зенитом» играли хорошо, но, к сожалению, проиграли. В следующем матче ситуация повторилась. Мы кое‑что поменяли, стали приходить очки, — сказал Онопко в эфире телеканала «Матч ТВ».

