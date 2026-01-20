Скидки
Флик запретил молодому полузащитнику тренироваться в «Барселоне» — источник

Флик запретил молодому полузащитнику тренироваться в «Барселоне» — источник
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запретил футболисту Педро Фернандесу тренироваться с первой командой, сообщает The Touchline в социальной сети X со ссылкой на данные издания Sport.es. По данным источника, капитаны сине-гранатовых поговорили с Фликом на этот счёт, теперь 18-летний полузащитник может заниматься индивидуально в тренировочном центре «Барселоны».

Ранее сообщалось, что в Педро Фернандесе заинтересован «ПСЖ», а сделкой занимается лично главный тренер парижан Луис Энрике.

По данным СМИ, «ПСЖ» надеется подписать Фернандеса в ближайшее время, активировав опцию выкупа в размере € 6 млн.

