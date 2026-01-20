Скидки
Орлов — о Кубке Африки: тренер Сенегала — хулиган! Как Станкович себя вёл

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов отреагировал на скандальный финал Кубка африканских наций. В матче за трофей сошлись Сенегал и Марокко. Основное время завершилось со счётом 0:0. В дополнительное время судья не засчитал гол Сенегала, а потом назначил в его ворота пенальти. Тренерский штаб сенегальцев увёл команду с поля в знак протеста. Однако потом игроки вернулись на поле, марокканцы не реализовали пенальти, и сенегальская национальная команда вырвала победу — 1:0.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 0
ДВ
Марокко
1:0 Гейе – 94'    

«Тренер Сенегала — хулиган! Как Станкович себя вёл. Результат результатом, но команду уводить… Ты же тренер, так будь джентльменом! Не опускайся до низменных этих чувств. Так нельзя себя вести. Судья-то великолепно отсудил. Все повторы показывали, что судья был прав.

Финал был яркий, интересный. Уровень игры был высокий. Высокие скорости, физически сильные команды», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

