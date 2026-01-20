Скидки
«Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета клуба». Арбелоа — о свисте фанатов

«Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета клуба». Арбелоа — о свисте фанатов
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможной негативной реакции болельщиков на его слова в защиту президента «сливочных» Флорентино Переса. Ранее специалист сказал, что люди, освистывающие Переса, не любят клуб, и назвал его одним из самых важных людей в истории команды.

– Боитесь ли вы, что некоторые болельщики могут обидеться на ваши слова о Флорентино Пересе?
– Повторю то, что сказал в прошлый раз. Как бывший воспитанник, игрок и особенно как тренер, я испытываю огромное уважение к болельщикам и их праву выражать своё мнение так, как они считают нужным. Освистывание ослабляет команду, ослабляет «Реал» Мадрид. Знаю, что существуют кампании по подрыву авторитета «Реала», знаю, кто за ними стоит. Меня они не обманут, – приводит слова Арбелоа AS.

