Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
23:00 Мск
Мурад Мусаев рассказал, чувствует ли он изменение отношения к «Краснодару»

Мурад Мусаев рассказал, чувствует ли он изменение отношения к «Краснодару»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, чувствует ли он изменение отношения к кубанскому клубу, который стал чемпионом России по итогам минувшего сезона.

— Чувствуете, что сейчас отношение к «Краснодару» изменилось?
— Нет, не чувствую.

— На более завистливое такое, чуть-чуть?
— Может быть… В прессе? Или где?

— Ну после матча с ЦСКА в 18-м туре вы не почувствовали, что очень много разговоров про то, что игроки «Краснодара» очень эмоциональные, Кордоба симулирует и всё остальное?
— Думаю, это нормально. Сейчас в журналистике и информационном поле очень важны какие-то скандалы, что-то такое, острые слова. Хотят и меня вывести, и сами что-то сказать, — сказал Мусаев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

