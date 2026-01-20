Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главный тренер «Реала» Арбелоа высказался перед матчем с «Монако» в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако». Игра пройдёт сегодня, 20 января, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
«Команда в хорошей форме и полна решимости. После субботней победы, зная, что это очень важный турнир, победа завтра приблизит нас к цели. Мы осознаем её значимость», – приводит слова Арбелоа AS.

Напомним, в предыдущем матче «Реал» одержал первую победу под руководством Арбелоа, обыграв «Леванте» со счётом 2:0.

На данный момент «сливочные» набрали 12 очков и занимают седьмое место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Монако» с девятью очками располагается на 19-й строчке.

