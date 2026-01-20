Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: если Евсеев скажет, что ему нужны игроки — мы готовы

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о возможных трансферах после назначения Вадима Евсеева на должность главного тренера команды.

«Пока Вадим Валентинович знакомится с командой. Если он скажет, что ему нужны игроки — мы готовы. Пока мы на стопе из-за этого. Вадим Валентинович пока оценивает необходимость трансферов», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.

