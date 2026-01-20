Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мор: Евсееву будет тяжело в махачкалинском «Динамо»

Мор: Евсееву будет тяжело в махачкалинском «Динамо»
Комментарии

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе Вадима Евсеева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо». Он возглавил команду в декабре 2025 года. Сейчас «Динамо» идёт на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Вадиму будет тяжело. Сегодня общались с почётным президентом клуба Гаджи Гаджиевым. Он сказал, что трансферов ждать не стоит. Нужно находить внутренние резервы. «Динамо» мало забивает. Вадиму нужно улучшить игру в атаке, но сохранить надежность в обороне. Но есть и положительные вещи — Гаджиев сказал, что у Евсеева полный карт‑бланш, — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Слова «я» по отношению к команде нет». Евсеев — о сборах махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android