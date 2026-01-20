Мор: Евсееву будет тяжело в махачкалинском «Динамо»

Ветеран «Спартака» Эдуард Мор высказался о работе Вадима Евсеева на посту главного тренера махачкалинского «Динамо». Он возглавил команду в декабре 2025 года. Сейчас «Динамо» идёт на 13-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Вадиму будет тяжело. Сегодня общались с почётным президентом клуба Гаджи Гаджиевым. Он сказал, что трансферов ждать не стоит. Нужно находить внутренние резервы. «Динамо» мало забивает. Вадиму нужно улучшить игру в атаке, но сохранить надежность в обороне. Но есть и положительные вещи — Гаджиев сказал, что у Евсеева полный карт‑бланш, — сказал Эдуард Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».