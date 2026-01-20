«Главное, чтобы собака была не мокрая». Игорь Дивеев — о климате Санкт-Петербурга

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о климате Санкт-Петербурга. Игроком сине-бело-голубых центральный защитник стал в зимнее трансферное окно, прежде он выступал за московский ЦСКА.

— Чего ожидаете от жизни в Санкт-Петербурге, когда команда вернётся со сборов?

— Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт-Петербург. Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем-то похож на Париж. Правда, есть свои нюансы — бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного. Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая.

— У вас она одна?

— Да, мультипу. Зовут Джинна.

— Небольшая.

— 4,5 кг. Но сейчас она пока у родителей в Уфе, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».