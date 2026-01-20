Скидки
«Главное, чтобы собака была не мокрая». Игорь Дивеев — о климате Санкт-Петербурга

«Главное, чтобы собака была не мокрая». Игорь Дивеев — о климате Санкт-Петербурга
Комментарии

Новичок «Зенита» Игорь Дивеев высказался о климате Санкт-Петербурга. Игроком сине-бело-голубых центральный защитник стал в зимнее трансферное окно, прежде он выступал за московский ЦСКА.

— Чего ожидаете от жизни в Санкт-Петербурге, когда команда вернётся со сборов?
— Честно, пока не могу сказать. Хотя года полтора назад мы с женой ездили именно посмотреть Санкт-Петербург. Побывали в Эрмитаже, Исаакиевском соборе. Красивый город. Я бы сказал, что чем-то похож на Париж. Правда, есть свои нюансы — бывает дождливо, короткий день зимой и осенью. Не очень такое люблю, но ничего страшного. Это дело привычки. Главное, чтобы собака была не мокрая.

— У вас она одна?
— Да, мультипу. Зовут Джинна.

— Небольшая.
— 4,5 кг. Но сейчас она пока у родителей в Уфе, — приводит слова Дивеева «Матч ТВ».

