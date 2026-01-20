«Это неуважение ко всей стране». Экс-тренер сборной Марокко раскритиковал Браима Диаса

Бывший главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар раскритиковал нападающего Браима Диаса после нереализованного пенальти на 90+24-й минуте в финале Кубка африканских наций с Сенегалом — 0:0 (0:1 д. вр.). Марокканец пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

«Пенальти «паненкой» в исполнении Браима Диаса? Вы имеете право промахнуться, но в этом случае я категорически не согласен и не испытываю сочувствия. Это неуважение ко всей стране и народу, которые 50 лет стремились к успеху.

Я столкнулся с подобной ситуацией в матче с Марокко на Кубке арабских стран. Один из моих игроков, Абдулла Аль-Хамдан, промахнулся с пенальти в стиле «паненки». Я попросил его прийти со мной на послематчевую пресс-конференцию и извиниться», — приводит слова Ренара Sport.es.