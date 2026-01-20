Скидки
Интер М — Арсенал. Прямая трансляция
Футбол Новости

Мор: Винисиус — худший игрок «Реала» в последние два месяца

Комментарии

Бывший российский футболист Эдуард Мор заявил, что считает бразильского вингера Винисиуса Жуниора худшим футболистом мадридского «Реала» за последние несколько месяцев. По его мнению, бразилец демонстрирует плохую игру.

— Винисиус играет плохо. На мой взгляд, в последние два месяца он был худшим в «Реале». При этом, когда его меняли, он мог спорить, интервью раздавать. Из претендента на «Золотой мяч» он превратился в проблему, — сказал Эдуард Мор в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Винисиус записал на свой счёт пять забитых мячей и пять голевых передач.

