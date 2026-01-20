Мор: Винисиус — худший игрок «Реала» в последние два месяца

Бывший российский футболист Эдуард Мор заявил, что считает бразильского вингера Винисиуса Жуниора худшим футболистом мадридского «Реала» за последние несколько месяцев. По его мнению, бразилец демонстрирует плохую игру.

— Винисиус играет плохо. На мой взгляд, в последние два месяца он был худшим в «Реале». При этом, когда его меняли, он мог спорить, интервью раздавать. Из претендента на «Золотой мяч» он превратился в проблему, — сказал Эдуард Мор в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги Винисиус записал на свой счёт пять забитых мячей и пять голевых передач.